Зеленський відзначив 60 військових орденами та медалями

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 60 військовослужбовців.

Відповідний указ №846/2019 опублікований на сайті глави держави.

Як зазначається у документі, захисників відзначено нагородами “за особисту мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій та при виконанні службового обов’язку”.

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Президент відзначив військовослужбовців орденами Богдана Хмельницького та “За мужність” і медалями “За військову службу Україні” та “Захиснику Вітчизни”.

Усього нагороди отримали 60 військовослужбовців, із них четверо — посмертно.