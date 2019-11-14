Цьогоріч Японія дала $4 млн на відбудову Донбасу, наступного — допоможе з медициною

Наступного року країна планує допомогти Донеччині з освітніми, медичними та економічними проєктами.

У цьому запевнив під час зустрічі в ДонОДА Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Такаші Кураї, повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.

"Освітні, медичні та економічні проєкти, спрямовані на створення нових робочих місць на Донеччині має намір підтримувати Японія у наступному році. Допомога надаватиметься через різні організації, зокрема, UNICEF", - сказав Такаші Кураї.

За словами Кириленка, Японія спільно з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців вже реалізують надзвичайно важливі проєкти для Донецької області. Цього року за фінансової допомоги Японії в 4 млн доларів у Донецькій та Луганській областях було, зокрема, відновлено 400 будинків, які постраждали від бойових дій. Крім того, реалізовано низку проєктів, спрямованих на освіту молоді й розбудову громад, у яких вони проживають.

«Ми вдячні уряду Японії й за допомогу компанії «Вода Донбасу», яка у квітні цього року отримала два оснащені спеціалізовані автомобілі для роботи безпосередньо на лінії зіткнення», - додав голова Донецької ВЦОА.

Він запевнив Такаші Кураї в тому, що ця допомога і політична підтримка вкрай важливі для Донеччині.