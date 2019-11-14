Лайчак: Розведення в Петрівському наближає нас до саміту в Нормандському форматі

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак привітав завершення відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського.

Відповідна заява опублікована на сайті ОБСЄ.

"Я привітав сторони з виявленням реальної прихильності прокласти шлях до миру. Після позитивних кроків у Станиці Луганській та Золотому поновлення розведення сил в Петрівському наближає нас до саміту в Нормандському форматі", - сказав Лайчак.

Він додав, що ця очікувана зустріч на найвищому рівні – "це важливий крок у зусиллях щодо мирного та сталого вирішення конфлікту на сході України".

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Нагадаємо: раніше у середу Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повідомила про отримання повідомлень від МЗС України та керованих Росією збройних формувань на Донбасі про завершення відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського.