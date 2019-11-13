Зеленський підписав указ про генеральські звання у ЗСУ, Нацгвардії та поліції

Президент Володимир Зеленський підписав указ про деякі заходи щодо оптимізації переліків посад, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових (спеціальних) звань за цими посадами.

Відповідний указ №845/2019 опублікований на сайті глави держави.

Як зазначається у документі, указ прийнято “з метою запровадження єдиного підходу до визначення переліків посад, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових (спеціальних) звань за цими посадами”.

Президент, зокрема, доручив Кабінету Міністрів, Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки, Управлінню державної охорони та Службі судової охорони подати до 21 листопада пропозиції стосовно переліків посад, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових (спеціальних) звань за цими посадами, передбачивши зменшення кількості відповідних посад.

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В указі також прописано, які військові звання є граничними для певних посад у ЗСУ, Держприкордонслужбі, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, СЗР та інших структурах.

Крім того, Президент доручив забезпечити проведення заходів із визначення рівня підготовки та відповідності займаним посадам осіб, які обіймають посади, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу.