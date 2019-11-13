Генштаб надав ДБР доступ до стратегічних документів

Представники Генштабу ЗСУ, які мають доступ до Стратегічного плану застосування ЗСУ, надали пояснення та окрему інформацію співробітникам ДБР на виконання рішення Печерського суду.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Повідомляємо, що Генеральний штаб Збройних Сил України опрацював ухвалу Печерського районного суду м. Києва про надання доступу до Стратегічного плану застосування ЗС України. Ухвалу опрацьовано із суворим дотриманням вимог законодавства України з питань охорони державної таємниці. Допущені до Плану посадові особи, в межах повноважень, надали пояснення та окрему інформацію співробітникам Державного бюро розслідувань, які визначені ухвалою Печерського суду і мають відповідну форму допуску до державної таємниці та зобов’язання щодо її збереження перед державою”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 11 листопада, Печерський районний суд ухвалив рішення надати допуск слідчим ДБР до Стратегічного плану застосування Збройних сил України.