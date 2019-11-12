Донбас: один із поранених сьогодні бійців - у тяжкому стані

Один із поранених сьогодні на Донбасі українських бійців у тяжкому стані, другий - середньої тяжкості.

Про це повідомив у Facebook голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.

"Сумна звістка з фронту: двоє військовослужбовців дістали мінно-вибухову травму поблизу Новотроїцького... Обох доправили до Волноваської районної лікарні. Стан здоров'я одного пораненого тяжкий, іншого - середнього ступеня тяжкості", - написав він.

Кириленко уточнив, що бійці виконували бойове завдання в глибині ротних та опорних пунктів і підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Одному з них відірвало стопу й перебило гомілку, в іншого - відкритий перелом колінного суглоба й множинні вогнепальні осколкові поранення ноги.

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"Окремо зазначу: трагедія сталася не в районі розведення сил", - наголосив голова ВЦА.