На Донбасі від вибуху поранені двоє українських бійців

Від початку доби бойовики на Донбасі 5 разів порушували режим тиші. Двоє українських військовослужбовців поранені в результаті вибуху.

Про це повідомляє пресцентр Об’єднаних сил.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. ... Поранень внаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 2 обстріли наших позицій російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ": біля Хутора Вільного – з підствольних гранатометів; неподалік Південного – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив три обстріли по позиціях Об'єднаних сил: біля Пісків – великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Верхньоторецького – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Мар'їнки – з автоматичних гранатометів.

Також пресцентр Об'єднаних сил інформує, що на ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) сьогодні завершено формування бетонної опори для водовідвідної системи. Окрім того, тривають роботи щодо з'єднання металічного прольоту мосту з основною конструкцією.

Тривають заходи на ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області - з синхронного і дзеркального демонтажу визначених фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення. Практична їх фаза, за графіком, триватиме до 25 листопада.

На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області, завершено практичний етап дзеркального процесу розведення особового складу та озброєння. Тактичне положення змінили 48 військовослужбовців ЗСУ. Йде інформування СММ ОБСЄ про готовність до очищення ділянок забруднених вибухонебезпечними предметами.