Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Південним, втрат немає

Російсько-окупаційні війська від початку доби обстріляли позиції Об'єднаних сил неподалік Південного, що на Луганщині. Втрат серед українських захисників наразі немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

“Від початку поточної доби станом на 12.00 ворог обстріляв позиції наших військових один раз”, - повідомив речник.

Зокрема, на Луганському напрямку майже пів години противник вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних неподалік Південного, з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

За словами речника, втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.