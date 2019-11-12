На Донеччині ремонтують дорогу в об'їзд окупованих територій

На Донеччині ремонтують дорогу Благодатне - Валер'янівка в об'їзд окупованих територій, вартість ремонту 53,5 млн грн.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

«Ремонтуємо дорогу Благодатне - Валер'янівка. Вже виконали фрезерування та улаштували вирівнюючий шар асфальтобетону. Поточний середній ремонт вартістю 53 млн 499 тисяч грн проводить ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП" на замовлення департаменту розвитку базових галузей промисловості ДонОДА», - написав очільник області.

Він зазначив, що роботу розпочали наприкінці жовтня і мають завершити до кінця року.

Кириленко нагадав, що ця ділянка входить до маршруту в об'їзд окупованих територій та суміщається з автодорогою Волноваха- Кирилівка- Шевченко.