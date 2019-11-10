Окупанти порушили "тишу" 18 разів, один воїн поранений

9 листопада збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує штаб ООС.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 14 обстрілів:

чотири рази неподалік Водяного – з мінометів калібру 120 мм, гармат БМП-1, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

двічі поблизу Невельського – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

тричі біля Красногорівки – з СПГ та великокаліберних кулеметів;

неподалік Талаківки – з озброєння БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

біля Березового – з ручних протитанкових гранатометів;

у районі Пісків – з мінометів калібру 82 мм;

поблизу Гнутового – з мінометів калібру 120 мм, СПГ, РПГ та стрілецької зброї;

біля Павлополя – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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Чотири обстріли російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": двічі біля Майорська – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; неподалік Новолуганського і Кримського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Унаслідок обстрілів 9 листопада поранено одного військовослужбовця Об'єднаних сил.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає.

Фото: Міноборони