Міноборони закуповуватиме оклюзійні пов’язки після запуску їх серійного виробництва

Міністерство оборони закуповуватиме оклюзійні пов’язки після запуску їх серійного виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони у зв’язку з появою на його адресу критичних зауважень щодо нездійснення закупівель оклюзійних пов’язок для медичних аптечок.

"У 2017–2019 роках Міністерство оборони України не закуповувало оклюзійні пов’язки через відсутність технічних регламентів виробників на зазначений виріб медичного призначення. Іншою проблемою була відсутність пропозицій на фармацевтичному ринку України, а також реєстрація цього виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення", - пояснили в МОУ.

У міністерстві зазначили, що на цей час деякими вітчизняними виробниками надано інформаційні листи, де вказано, що серійне виробництво зазначеного медичного виробу планується розпочати наприкінці 2019 – початку 2020 року. Після запуску серійного виробництва оклюзійних торакальних пов’язок, їх закупівля оборонним відомством буде організована у необхідному обсязі, із суворим дотриманням вимог чинного законодавства, яке регулює здійснення державних закупівель.

Разом з тим наголошується, що на сьогодні медики під час порятунку поранених використовують аптечки та наплічники держав-членів НАТО, які надані медичній службі країнами-партнерами як гуманітарну допомогу. У складі цих аптечок є також і оклюзійні наліпки. Зазначеними засобами, передусім, забезпечуються підрозділи, які виконують бойові завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил. Крім того, відповідно до нормативних документів Міноборони та Генерального штабу Збройних сил України, у разі відсутності оклюзійної пов’язки використовується оболонка індивідуального перев’язувального стерильного пакета.

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Склад загальновійськових індивідуальних медичних аптечок визначено наказами Міністерства охорони здоров’я України та Генерального штабу Збройних сил України.