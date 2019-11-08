На КПВВ у Станиці будують другу смугу пропуску

У зв’язку зі збільшенням потоку людей, які перетинають контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська», тут буде збудована друга смуга пропуску.

Про це інформує пресслужба Станично-Луганської районної державної адміністрації.

«Другий день на КПВВ "Станиця Луганська" тривають роботи по поліпшенню умов перетину громадянами КПВВ. У зв'язку з постійним збільшенням кількості громадян буде організована додаткова смуга для проходу та контролю. І поліпшені умови праці співробітників КПВВ», - йдеться в повідомленні прес-служби РДА.

Будівництво другої смуги для проходження контролю у Станиці / Фото: facebook.com/stnrda

За даними правоохоронців, після введення в дію тимчасового пішохідного мосту замість зруйнованого бойовиками кількість громадян, які щодня проходять в обох напрямках, зросла до 10 тис. людей щодня. Після введення ще однієї смуги пропуску через КПВВ щодня проходитиме, як передбачається, 13-15 тис. осіб.

Зведення капітального мостового переходу в Станиці Луганській завершується. Збудовані й укріплюються мостові опори; вже прокладені залізобетонні прольоти, якими зможуть пересуватись легкові автомобілі.

За планом завершення будівництва мосту намічено на кінець листопада.