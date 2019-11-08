Посол ФРН - про розведення у Петрівському: Україна свої зобов'язання виконала

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен сподівається, що перенесене на 9 листопада розведення військ у Петрівському відбудеться, оскільки Україна виконала свою частину зобов'язань стосовно цього.

Про це Фельдгузен заявила журналістам у п'ятницю, 8 листопада, за підсумками візиту іноземних дипломатів на ділянку розведення сил та засобів у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми були спочатку в районі Петрівського, де підготувалися до розведення. Я сьогодні прочитала, що це буде завтра... Там усе зроблено, як потрібно. Тобто ми пересвідчилися, що Україна виконала свої зобов'язання, подивимося, чи дійсно завтра буде розведення в Петрівському", - сказала посол.

Вона розповіла, що іноземні дипломати також відвідали Золоте і мали змогу поспілкуватися з людьми. За її словами, вони дуже раді, що врешті-решт там закінчилися обстріли, що люди почуваються в безпеці завдяки тому, що там присутні поліція і Національна гвардія.

"Я вчора сказала, що дуже сподіваюся, що це тільки початок, що розведення військ продовжуватиметься, тому що для людей буде краще, щоб більше не було обстрілів. Це ще не мир, бо мир - це щось інше, але кінець обстрілів - це теж було б добре для них", - зазначила Фельдгузен.

Відповідаючи на запитання стосовно звуків обстрілів під час брифінгу іноземних дипломатів, посол Німеччини зазначила, що журналісти запитували про це у начальника Генерального штабу генерал-лейтенанта Руслана Хомчака, і той заявив, що вони відбуваються десь далеко.

"Я особисто не помітила цього обстрілу, але я не військова. Тобто це було дуже далеко і точно не в цьому місці", - запевнила дипломатка.

Посол Німеччини також не розуміє, чому проросійські бойовики не дають згоди на відкриття пункту пропуску в Золотому.

"Ми відвідували КПВВ у Золотому. Нам сказали, що він так виглядає з 2016 року. Там все вже готове, щоб люди могли досить швидко і зручно перетнути лінію дотику, але це залежить не тільки від України... У Луганській області немає КПВВ для машин, є тільки Станиця Луганська. І я дійсно не розумію, чому інша сторона не хоче відкрити жодний пункт пропуску для машин", - сказала посол.

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Руслан Хомчак разом із іноземними дипломатами ознайомився з ходом підготовки українських військових до процесу розведення сторін на Донбасі.

На лінії розмежування ділянку розведення сил та засобів №3 у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області разом із головнокомандувачем Збройних сил України відвідав тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на Донбасі Мартін Сайдік заявив 8 листопада, що розведення військових і техніки розпочнеться у суботу 9 листопада о 12 годині за київським часом.

Раніше командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко заявив, що українська сторона готова сьогодні о 12 годині розпочати практичний процес розведення сил і засобів на ділянці №3, що в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області.

Радіо Свобода повідомляло, що угруповання «ДНР» на своїх ресурсах заявило про нібито обстріл українськими військовими напередодні ввечері ділянки розведення сил і засобів у Петрівському. Сепаратисти стверджують, що повідомили СММ ОБСЄ про готовність поновити процес відведення військ у Петрівському 9 листопада, якщо Контактна група погодить цю дату.

Як відомо, домовленості про початок розведення сил у Петрівському та Золотому досягнуто на засіданні Тристоронньої контактної групи 1 жовтня.

Розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте-4 тривало із 29 жовтня до 1 листопада. Після цього 3 листопада на ділянці розведення розпочався процес розмінування, що триватиме до 9 листопада. Передбачається також демонтаж фортифікаційних споруд, що триватиме до 25 листопада.

Фото: ООС