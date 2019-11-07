На Донеччині з 2014 року обстрілами окупанти пошкодили понад 4000 будинків

На Донеччині з 2014 року у результаті обстрілів з боку російсько-окупаційних військ було пошкоджено понад 4000 житлових будинків. Наразі 913 з них відремонтовані.

Такі дані були оприлюднені 7 листопада у Краматорську на нараді в Донецькій ОДА щодо організації та проведення відновлювальних робіт в області, повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.

«З 2014 року у результаті чисельних обстрілів на Донеччині було пошкоджено понад 4000 житлових будинків. Донецька обласна державна адміністрація спільно із рятувальниками Донеччини прийняли рішення вжити усіх необхідних заходів, аби допомогти мешканцям відремонтувати домівки... Так, за весь період проведення робіт, були відремонтовані пошкоджені будинки в Авдіївці, Мар`їнці, Красногорівці, Бердянському, Лебединському, Сопине та Гранітному. Загалом було відремонтовано 199 будинків у Мар’їнці та Красногорівці. 635 будинків в Авдіївці, 43 будинки у Волноваському та 36 у Бахмутському районах», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що ремонтні роботи проводилися силами особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, і до відновлювальних робіт були залучені рятувальники зі всієї України. Роботи стали можливими завдяки коштам обласного бюджету, зокрема рахунку регіонального матеріального резерву Донецької області. У 2019 році для проведення ремонтних робіт за ініціативи Донецької ОДА у цих населених пунктах були сформовані бригади з рятувальників Донеччини.