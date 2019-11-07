Посли іноземних держав відвідали Петрівське та Золоте

Помічник Президента Андрій Єрмак, представники українського уряду та посли США, Великої Британії, Францій й Німеччини відвідали українські позиції в районі населеного пункту Богданівка (Петрівське) Донецької області, де планується проведення чергового етапу розведення сил і засобів.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Сьогодні з нами приїхали посли Британії, США, Франції, ФРН для моніторингової місії в населених пунктах Петрівське та Золоте, щоб вони на власні очі побачили, як відбувається розведення», – сказав Єрмак.

Ознайомившись із ситуацією на лінії розмежування в районі Петрівського, він підкреслив, що Україна чітко дотримується міжнародних домовленостей щодо розведення військ і очікує дзеркальних кроків від іншої сторони.

Помічник Президента нагадав, що розведення сил на трьох ділянках було умовою для зустрічі в Нормандському форматі на найвищому рівні.

Крім того, місія побувала у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області, де вже відбулося розведення сил.

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що з українського боку інфраструктура на контрольному пункті в’їзду/виїзду (КПВВ) «Золоте» повністю готова.

«І якщо будуть досягнуті домовленості про відкриття (КПВВ – Ред.), ми можемо починати роботу буквально на наступний день після домовленості. Наперед уже думаємо про те, як покращити сервісне обслуговування людей, які перетинатимуть КПВВ, готові поставити мобільні Центри надання адміністративних послуг», – зауважив Гайдай.

Також він повідомив, що Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про виділення 1 млрд гривень на розвиток інфраструктури.

«Протягом декількох місяців ми завершимо проєктно-кошторисну документацію і з наступного року зробимо дорогу від Сєвєродонецька до Золотого», – сказав голова Луганської ОДА.

Зі свого боку посли відзначили зусилля української влади у напрямі розведення сил і засобів на Донбасі, а також висловили вдячність за можливість особисто почути думки місцевих мешканців щодо цього процесу.

«Ми всі дуже сподіваємося, що завтра і в Петрівському буде розведення», – повідомила Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що українська сторона виконала свою частину домовленостей, необхідних для проведення саміту у Нормандському форматі на найвищому рівні.

«Це розведення – частина підготовки до цієї зустрічі», – пояснив він, а отже, немає жодних перешкод для проведення цього саміту.

Вільям Тейлор також наголосив на важливості того, щоб після відведення українських військ на цю територію зайшли українська поліція та Національна гвардія, щоб гарантувати безпеку.

Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що Президент Французької Республіки Еммануель Макрон робить усе можливе, щоб саміт у Нормандському форматі відбувся якомога швидше.

Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зі свого боку зазначила, що британський уряд разом з іншими країнами надавав багато підтримки Україні під час конфлікту на сході.

«Ми продовжимо надавати підтримку українському уряду та населенню України. Було дуже важливо бути сьогодні тут, щоб зрозуміти, скільки ще цієї допомоги потрібно надати», – сказала вона.

Як повідомляв Укрінформ, розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте-4 почали 29 жовтня, і воно тривало до 1 листопада.

Нині українська сторона готується до розведення сил та засобів на ділянці №3 Богданівка — Петрівське, яке заплановано на 8 листопада 2019 року за умови дотримання режиму "Тиша" на цій ділянці протягом 7 діб.

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Як повідомляв Укрінформ, розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте-4 почали 29 жовтня, і воно тривало до 1 листопада.

Нині українська сторона готується до розведення сил та засобів на ділянці №3 Богданівка — Петрівське, яке заплановано на 8 листопада 2019 року за умови дотримання режиму "Тиша" на цій ділянці протягом 7 діб.

Фото: president.gov.ua