Народні депутати із фракції "Європейська солідарність" відвідали Станицю Луганську та обіцяють порушити питання про посилення поліцейських патрулів у районі розведення військ у зоні конфлікту на Донбасі.

Про це повідомила у Facebook народний депутат від "ЄС" Ірина Геращенко.

"Важлива зустріч нашої команди на чолі з Петром Порошенком з патріотичним середовищем Станиці Луганської. Спілкувалися разом з Яною Зінкевич, Михайлом Забродським, Софією Фединою з тими, хто в 14-15 годував і допомагав нашій армії, хто принципово вивішує прапори в своїх дворах, хто знає, що таке війна і якою ціною Україна платить за звільнення своїх територій. Багато з цих українців - переселенці з Луганська, й сьогодні вони відверто бояться, що знову опиняться в сірій зоні. Говорять, що тут і досі не приймають українські телеканали, й люди одурманені російською пропагандою", - зазначила Геращенко.

Депутати від Євросолідарності побували у Станиці / Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

"Мені боляче це чути, й самокритично маю визнати, що наша команда недостатньо уваги приділяла інформаційній безпеці, блокуванню рашапропаганди, просуванню українського мовлення", - додала Геращенко.

За словами депутата, місцеве населення хвилюється, що на цих територіях загони поліції невеликі, і на темних вулицях їх зустрінеш нечасто, а от "сепаратисти піднімають голови і розпускають язики".

"Ставитимемо питання про посилення і збільшення поліцейських патрулів на територіях розведення. Безпека людей - понад усе, і влада несе за це відповідальність", - зазначила Геращенко.

Як повідомлялося, 27 червня завершився перший етап відведення українських підрозділів у Станиці Луганській, тоді українські бійці відійшли від пішохідного мосту.

1 липня Президент Володимир Зеленський заявив, що у Станиці Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. Це підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ.

24 серпня фахівці ДСНС розпочали демонтаж фортифікаційної споруди ближнього до мосту опорного пункту в районі Станиці Луганської. Втім вже 25 серпня українська сторона призупинила демонтаж до початку синхронних робіт з боку окупантів. Згодом СММ ОБСЄ повідомила, що демонтаж колишніх передових позицій у межах ділянки розведення відновили по обидва боки мосту.

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3 вересня українська сторона завершила демонтаж фортифікаційних споруд поблизу зруйнованого мосту через Сіверський Донець у Станиці Луганській.

6 листопада українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін заявила, що з українського боку завершились підготовчі роботи з відновлення зруйнованого прольоту мосту на ділянці розведення №1 - у районі Станиці Луганської.