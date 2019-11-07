Росія активізувала поставки боєприпасів на окупований Донбас — розвідка

Росія збільшила інтенсивність завезення вночі боєприпасів та військового майна на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Масим Праута з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

"Керівництво Росії, попри заяви про нібито підтримку мирних ініціатив України, активізувало логістичне забезпечення окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, з початку листопада ц.р. зросла інтенсивність завезення автомобільним транспортом з території РФ, через неконтрольовані ділянки кордону, боєприпасів та військового майна на бази зберігання 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Рух автомобільних колон через населені пункти тимчасово окупованої української території здійснюється переважно у нічний час, що спричиняє збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод", - повідомив Праута.

Зокрема, за словами речника, 5 листопада сталося зіткнення військової вантажівки, яка рухалась в колоні, з легковим автомобілем. Російське окупаційне командування намагається приховати інформацію про цю та інші аварії при транспортуванні боєприпасів та вибухонебезпечних матеріалів.