ІМІ закликає силовиків припинити "ручну акредитацію" журналістів у зоні ООС

Громадська організація “Інститут масової інформації” закликає Міністерство оборони, СБУ та правоохоронні органі виконувати норми законодавства України про інформацію і не перевищувати встановлені законом повноваження.

Про це йдеться у повідомленні керівника організації Оксани Романюк у Facebook.

"Щодо "смиканої" акредитації журналістів в ООС і нещодавньої дуже дивної ситуації з недопуском Макса Левіна ми звертаємося до правоохоронних органів, Міністерства оборони, СБУ та чотирьох Комітетів ВР з тим, щоб вирішити нарешті проблему "ручної акредитації" в зоні ООС. Офіційні листи будуть всім надіслані, ми зі свого боку готові включатися в роботу", - написала вона.

Романюк зауважила, що акредитація журналістів в зоні ООС має відбуватись за зрозумілими правилами, відповідно до чітко встановлених критеріїв, неприпустимим є "ручне керування" питаннями акредитації журналістів без визначеності критеріїв допуску або недопуску журналістів до акредитації.

Акредитація не може бути єдиною підставою для допуску журналістів в зону ООС і має відповідати вимогам статті 26 Закону України "Про інформацію", якою передбачено, що акредитація спрямована на допомогу в діяльності журналістів, і відсутність акредитації не може бути підставою для обмежень в діяльності журналістів, підкреслила Романюк.

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Крім того, за її словами, законодавство України не містить обмежень щодо пересування громадян України, окрім власне бойових позицій в зоні ООС. Тому звичайна фізична особа може пересуватись в зоні ООС без обмежень (окрім бойових позицій). Встановлення при цьому обмежень для пересування журналістів є неприпустимим прикладом незаконного обмеження свободи слова і законної професійної діяльності журналістів. Таке ставлення з боку органів державної влади України завдає шкоди Україні, не забезпечуючи при цьому жодних переваг у перешкоджанні представникам країни-агресора в зборі інформації в зоні ООС, наголосила керівник ІМІ.

Як повідомлялося, 6 листопада фотокореспондент LB.ua Макс Левін заявив, що штаб Операції об'єднаних сил відмовив йому в акредитації в зону ООС. Причиною, як випливає з відповіді штабу ООС, стало порушення правил роботи в зоні ООС, проте яких саме, не повідомляють.