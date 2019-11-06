У Станиці завершили підготовчі роботи з відновлення мосту

З українського боку завершились підготовчі роботи з відновлення зруйнованого прольоту мосту на ділянці розведення №1 - у районі Станиці Луганської.

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на сторінці ООС у Facebook.

"(На місці) продовжують працювати представники ТОВ «Укртрансміст» та піротехнічні підрозділи ДСНС. Містобудівники завершили укладання металоконструкцій та проводять їх зварювання. Йде обробляння прольотів мосту за допомогою піскоструминного апарату. Також проводиться розрізання залізних залишків зруйнованого мосту", - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, відновлення зруйнованого мосту через р. Сіверський Донець у районі Станиці Луганської є частиною міжнародних зобов’язань України для покращення гуманітарної ситуації на лінії розмежування. Читайте також: Біля моста та КПВВ у Станиці змонтували автобусні зупинки

На той час, поки ремонтуватимуть зруйновану частину основного мосту, працюватиме обхідний перехід.

Фото: Facebook ООС