Зеленський нагородив орденами і медалями 46 військових, 19 із них — посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 46 військовослужбовців.

Відповідний указ №804/2019 опубліковано на сайті глави держави.

"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України", - зазначається в документі.

Президент відзначив військових орденами Богдана Хмельницького, "За мужність" та медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни"

Усього державними нагородами відзначені 46 військовослужбовців, 19 із них — посмертно.