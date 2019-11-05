Після візиту британського міністра на Донбас місію "Orbital” продовжили до 2023 року

Міністерство оборони Великої Британії продовжило на три роки тренувальну місію “Операція Orbital” в Україні до березня 2023 року.

Про це заявив міністр Бен Воллес, повідомляється на сайті британського Міноборони.

За словами міністра, під час нещодавнього візиту на Донбас він побачив рішучість, яку демонструють Збройні сили України, захищаючи свою територіальну цілісність. “Саме тому ми продовжуємо нашу тренувальну місію в Україні ще на три роки, аби ми могли навчити тисячі українських військовослужбовців”, - сказав він.

За словами Воллеса, місія буде продовжена до березня 2023 року.

Міністр також наголосив на підтримці Великою Британією суверенітету і територіальної цілісності України.

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“Orbital” є тренувальною місією Великої Британії в Україні, яка була організована після анексії Росією Криму та на знак підтримки України. З початку місії в 2015 році військовослужбовці Британії навчили вже понад 17 500 військовослужбовців Збройних сил України.

Бен Воллес у вересні відвідав район проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі, де зустрівся з українськими військовими.