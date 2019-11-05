Артилерист бойовиків, який пройшов спецпідготовку в РФ, сидітиме вісім років

На Луганщині бойовика терористичної організації "ЛНР", причетного до артилерійських обстрілів позицій українських військових, засудили на вісім років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Контррозвідники та слідчі встановили, що мешканець Дніпра у травні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань. Під керівництвом російських військових інструкторів він пройшов бойову та спеціальну підготовку у тренувальному таборі для бойовиків у російському місті Бєлгороді”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після навчання протягом п’яти років він брав участь у бойових діях проти українських військових підрозділів у районах населених пунктів Зоринськ, Перевальськ, Сентянівка, Бахмутка, Жолобок, Сокольники та Дебальцеве.

Контррозвідники спільно з військовослужбовцями ЗСУ в березні 2019 року затримали бойовика у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Зловмисник надав слідчим СБУ свідчення про численні факти тортур, убивств, розбійних нападів, пограбувань та мародерства, вчинених учасниками незаконних збройних формувань.

Лисичанський міський суд Луганської області визнав затриманого винним в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Як зазначають в СБУ, вирок набув чинності.