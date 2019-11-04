На Донбасі окупанти відкрили вогонь із мінометів під Новолуганським

Російсько-окупаційні війська від початку доби тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил із застосуванням автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед українських захисників станом на 12.30 немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська здійснили три обстріли. За наявною інформацією, внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає”, - повідомив речник.

Зокрема, за словами Праути, на Луганському напрямку противник уночі з боку Доломітного випустив чотири міни 82-го калібру, вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил неподалік Новолуганського. Після 9-ї ранку окупанти понад пів години з автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстрілювали позиції українських військ, обладнані поблизу Кримського.

Крім того, на Донецькому напрямку близько 9-ї години ранку з ручних протитанкових гранатометів були обстріляні військовослужбовці, які виконують бойові завдання в районі населеного пункту Пищевик.

Фото: МОУ