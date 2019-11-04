Європейський комітет із запобігання катуванням відзначає 30-ту річницю
Укрінформ
У понеділок відзначається 30-та річниця із створення Європейського комітету із запобігання катуванням, який очолює український юрист Микола Гнатовський.
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.
«Сьогодні – 30-та річниця одного із найбільш відомих і найбільш важливого органу Ради Європи – Європейського комітету проти тортур. Комітет інспектує в'язниці на континенті та захищає права ув’язнених», - зазначив речник РЄ Даніель Холтген.
Як відомо, українського юриста-міжнародника Гнатовського на пост голови комітету обиралося упродовж трьох строків поспіль. Нині він також є одним із трьох кандидатів від Україна на обрання суддею Європейського суду з прав людини.