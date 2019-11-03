Окупанти тричі порушили "тишу" на Донбасі, втрат немає

Російсько-окупаційні війська від початку доби здійснили три обстріли по позиціях українських військових на Донбасі.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

“Від початку поточної доби станом на 12.00 сьогодні, 3 листопада, в районі відсічі та стримування російської агресії у Донецькій та Луганській областях зафіксовано три ворожі збройні провокації на Луганському напрямку”, - поінформував він.

Так, за даними Мотузяника, від початку доби під ворожим вогнем перебували українські військові біля Новолуганського, населеного пункту Хутір Вільний, а також в районі селища Луганське. Російсько-окупаційні війська вели обстріли з автоматичних та ручних гранатометів і стрілецької зброї, підкреслив він, додавши, що двічі українські бійці вимушено відкривали вогонь у відповідь, аби змусити противника припинити обстріли.

Водночас він запевнив, що зараз ситуація повністю контрольована українськими підрозділами зі складу Об’єднаних сил, втрат від початку цієї доби немає.

Як повідомлялося, минулої доби, 2 листопада, на Донбасі зафіксовано 15 випадків порушення режиму “тиші” з боку окупантів. Зазнали поранень двоє військовослужбовців Збройних сил України.