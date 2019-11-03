Окупанти тричі порушили "тишу" на Донбасі, втрат немає
Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.
“Від початку поточної доби станом на 12.00 сьогодні, 3 листопада, в районі відсічі та стримування російської агресії у Донецькій та Луганській областях зафіксовано три ворожі збройні провокації на Луганському напрямку”, - поінформував він.
Так, за даними Мотузяника, від початку доби під ворожим вогнем перебували українські військові біля Новолуганського, населеного пункту Хутір Вільний, а також в районі селища Луганське. Російсько-окупаційні війська вели обстріли з автоматичних та ручних гранатометів і стрілецької зброї, підкреслив він, додавши, що двічі українські бійці вимушено відкривали вогонь у відповідь, аби змусити противника припинити обстріли.
Водночас він запевнив, що зараз ситуація повністю контрольована українськими підрозділами зі складу Об’єднаних сил, втрат від початку цієї доби немає.
Як повідомлялося, минулої доби, 2 листопада, на Донбасі зафіксовано 15 випадків порушення режиму “тиші” з боку окупантів. Зазнали поранень двоє військовослужбовців Збройних сил України.