Президент подякував інженерним військам за героїзм та вірність України

Президент Володимир Зеленський подякував особовому складу інженерних військ за героїзм та вірність народові України.

Про це йдеться у вітанні глави держави воїнам та ветеранам інженерних військ з нагоди їх професійного свята, повідомляє сайт Президента.

"Завдяки вашій роботі збережено життя багатьох українських воїнів та цивільних громадян. Щоденно перебуваючи на межі ризику, ви самовіддано розміновуєте тисячі квадратних кілометрів української землі, проводите фортифікаційне обладнання бойових позицій, створюєте надійні смуги інженерних загороджень ", - зазначив Президент.

Він додав, що на сьогодні цей потужний рід військ спроможний якісно виконувати завдання інженерного забезпечення в усіх видах бою.

Також очільник держави підкреслив важливість допомоги інженерних військ місцевому населенню українського Донбасу у відновленні інфраструктури міст і сіл .

Президент подякував воїнам за героїзм та вірність народові України і побажав їм міцного здоров’я, благополуччя та незламної віри у нашу перемогу.