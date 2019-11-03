Окупанти 15 разів порушили “тишу”, поранені двоє військових ЗСУ
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
“2 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 6 обстрілів: поблизу Новогригорівки – з мінометів калібру 120 мм; біля Авдіївки – з РПГ, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Талаківки – зі станкових автоматичних гранатометів; двічі неподалік Водяного, що на Приазов'ї – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Павлополя - зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 9 обстрілів: біля Новозванівки – з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів; тричі неподалік Новолуганського – зі стрілецької зброї та станкових протитанкових і автоматичних гранатометів; двічі поблизу Хутора Вільного – зі стрілецької зброї; неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів; біля Шумів – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Зайцевого – з СПГ, стрілецької зброї та автоматичних гранатометів.
У штабі повідомили, поранень внаслідок обстрілів зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил.
З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли.