Окупанти 15 разів порушили “тишу”, поранені двоє військових ЗСУ

За минулу добу окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“2 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 6 обстрілів: поблизу Новогригорівки – з мінометів калібру 120 мм; біля Авдіївки – з РПГ, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Талаківки – зі станкових автоматичних гранатометів; двічі неподалік Водяного, що на Приазов'ї – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Павлополя - зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 9 обстрілів: біля Новозванівки – з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів; тричі неподалік Новолуганського – зі стрілецької зброї та станкових протитанкових і автоматичних гранатометів; двічі поблизу Хутора Вільного – зі стрілецької зброї; неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів; біля Шумів – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Зайцевого – з СПГ, стрілецької зброї та автоматичних гранатометів.

У штабі повідомили, поранень внаслідок обстрілів зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли.