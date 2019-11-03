ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 132 вибухи

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у суботу зафіксувала на Донбасі 132 вибухи.

Про це повідомляється в звіті організації за 2 листопада.

ОБСЄ повідомляє про 130 вибухів у Донецькій області.

"Понад половину порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь від н. п. Пищевик (підконтрольний урядові, 84 км на південь від Донецька), а також на східно-північний схід і схід від н. п. Гнутове (підконтрольний урядові, 90 км на південь від Донецька)", - йдеться у повідомленні.

У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 2 вибухи.

Зазначається, що "обидва порушення режиму припинення вогню зафіксовано поблизу ділянки розведення в районі н. п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська).