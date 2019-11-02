Донбас: шість порушень “тиші”, окупанти стріляли із важкої зброї

Впродовж цієї доби російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з мінометів калібру 120 мм, а також РПГ, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" окупанти здійснили чотири обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Новогригорівки – з мінометів калібру 120 мм; неподалік Талаківки та Водяного – зі станкових автоматичних гранатометів; біля Авдіївки – з РПГ, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли наших позицій: біля Новозванівки – з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів; неподалік Новолуганського – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї та автоматичних гранатометів", - додали у пресслужбі ООС.

Упродовж доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.