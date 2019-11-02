Окупанти з початку доби вже тричі стріляли на Донецькому напрямку

З початку цієї доби російські окупаційні війська у зоні проведення операції Об’єднаних сил здійснили три обстріли.

Про це повідомив під час брифінгу речник Міністерства оборони України Максим Праута.

"Від початку поточної доби до 12:30 російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли на Донецькому напрямку", - сказав він.

За словами Праути, вночі окупанти не проявляли вогневої активності.

"Проте після 9-ї ранку в районах Талаківки та Водяного зафіксовані нетривалі ворожі обстріли з автоматичних гранатометів. А близько 10-ї ранку окупанти з боку населеного пункту Біла Кам’янка випустили 3 міни 120-го калібру по позиціях наших військ, обладнаних неподалік Новогригорівки", - додав він.

За наявною інформацією, втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Фото: МОУ