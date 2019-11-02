Окупанти з початку доби вже тричі стріляли на Донецькому напрямку
Укрінформ
З початку цієї доби російські окупаційні війська у зоні проведення операції Об’єднаних сил здійснили три обстріли.
Про це повідомив під час брифінгу речник Міністерства оборони України Максим Праута.
"Від початку поточної доби до 12:30 російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли на Донецькому напрямку", - сказав він.
За словами Праути, вночі окупанти не проявляли вогневої активності.
"Проте після 9-ї ранку в районах Талаківки та Водяного зафіксовані нетривалі ворожі обстріли з автоматичних гранатометів. А близько 10-ї ранку окупанти з боку населеного пункту Біла Кам’янка випустили 3 міни 120-го калібру по позиціях наших військ, обладнаних неподалік Новогригорівки", - додав він.
За наявною інформацією, втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Фото: МОУ