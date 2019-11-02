Глава МЗС Фінляндії відвідав ділянку розведення сил у Станиці

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто відвідав ділянку розведення сил у Станиці Луганській в Луганській області.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у Facebook.

"Ділянку розведення №1 (Станиця Луганська) з робочим візитом відвідала делегація Фінляндської Республіки, на чолі з міністром закордонних справ Фінляндської Республіки паном Пекка Хаавісто. Від української сторони делегацію очолив заступник міністра закордонних справ України пан Єгор Божок", - йдеться у повідомленні.

Метою візиту була демонстрація підтримки України, отримання актуальної інформації щодо розвитку безпекової ситуації та дій російських окупаційних військ, зазначили у штабі.

Представники делегації висловили стурбованість щодо конфлікту, який триває на сході України та продовжує негативно позначатись на житті та добробуті цивільного населення, яке проживає поблизу лінії зіткнення. Міністр закордонних справ Фінляндської Республіки позитивно відзначив роботу української сторони на контрольному пункті в’їзду-виїзду (КПВВ) в Станиці Луганський, а саме - проведення ремонтно-відновлювальних робіт зруйнованого мосту та запровадження безкоштовного громадського транспорту для цивільних осіб з обмеженою мобільністю.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 жовтня о 12.00 розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці розведення у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

У середу, 30 жовтня, командування ООС ввело в районі проведення операції Об’єднаних сил режим "жовтий", який передбачає спеціальні повноваження для військовослужбовців та правоохоронців і водночас обмеження для цивільного населення.

Передбачено, що загалом процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.

Процес розведення військ відбуватиметься послідовно, у два етапи: перший етап – відведення особового складу з обох сторін, другий – демонтаж інженерних споруд та подальше розмінування територій.