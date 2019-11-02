Окупанти 13 разів порушили “тишу”, стріляли з мінометів і СПГ
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
“1 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 7 обстрілів: двічі поблизу Старогнатівки – з мінометів калібру 120 мм, СПГ та великокаліберних кулеметів; біля Талаківки - зі стрілецької зброї; неподалік Новогнатівки – зі станкових протитанкових гранатометів; два рази біля Водяного, що на Приазов'ї – зі стрілецької зброї і ручних протитанкових гранатометів; поблизу Мар'їнки – з СПГ та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 6 обстрілів: біля Майорська – зі станкових протитанкових гранатометів; неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів; двічі поблизу Новолуганського – з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; неподалік Хутора Вільного – з великокаліберних кулеметів; біля Троїцького – з автоматичних гранатометів.
У штабі повідомили, що втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли.