Окупанти 13 разів порушили “тишу”, стріляли з мінометів і СПГ

За минулу добу окупанти 13 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“1 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 7 обстрілів: двічі поблизу Старогнатівки – з мінометів калібру 120 мм, СПГ та великокаліберних кулеметів; біля Талаківки - зі стрілецької зброї; неподалік Новогнатівки – зі станкових протитанкових гранатометів; два рази біля Водяного, що на Приазов'ї – зі стрілецької зброї і ручних протитанкових гранатометів; поблизу Мар'їнки – з СПГ та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 6 обстрілів: біля Майорська – зі станкових протитанкових гранатометів; неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів; двічі поблизу Новолуганського – з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; неподалік Хутора Вільного – з великокаліберних кулеметів; біля Троїцького – з автоматичних гранатометів.

У штабі повідомили, що втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли.