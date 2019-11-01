"Тиша" на Донбасі: окупанти гатять зі 120 мм мінометів та кулеметів
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил: двічі поблизу Старогнатівки – з мінометів калібру 120 мм, СПГ та великокаліберних кулеметів; неподалік Новогнатівки – зі станкових протитанкових гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли наших позицій: біля Майорська – зі станкових протитанкових гранатометів; неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів.
Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.