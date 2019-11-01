Донбас: Росія перекидає на лінію зіткнення танки та "Гвоздики"

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське командування продовжує посилювати окупаційні війська на передовій забороненим Мінськими домовленостями озброєнням.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута.

"Під виглядом підготовки до масштабних спільних навчань противник на окремих напрямках здійснює перекидання до лінії зіткнення танків та 122-мм самохідних артилерійських установок “Гвоздика”, - повідомив він.

Окупанти також поповнюють на польових складах передових підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ запаси боєприпасів, у т.ч. мін та артилерійських снарядів.