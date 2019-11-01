Штаб ООС спростував фейк про обстріл силами ЗСУ санітарного авто окупантів

“За свідченням мирних громадян України, що змушені проживати на окупованій території, але не мають стосунку до діяльності збройних формувань РФ, в районі населеного пункту Нова Ласпа на тимчасово окупованій території Донецької області автомобіль окупантів підірвався на міні. Її заклали і успішно забули про місцезнаходження самі ж "асвабадітєлі"”, - зазначається в повідомленні.

Разом з тим, як підкреслили в штабі, окупанти традиційно вдалися до інформаційних маніпуляцій та використали цей факт у ході чергової спроби дискредитувати Об’єднані сили.

Так, пропагандистський ресурс російських окупантів "ДАН" опублікував інформацію про те, що з українського боку начебто обстріляли протитанковою керованою ракетою санітарний автомобіль збройних формувань РФ, який їхав надавати медичну допомогу цивільним мешканцям.

"Традиційно для російської пропаганди акцент зроблено на хворій дитині, яку начебто мали намір лікувати "ополчєнци". У повідомленні відсутні матеріали фото- або відеофіксації. У місцевості, де нібито відбулася подія (близько 300 метрів до опорного пункту ворога), уже давно не проживає цивільне населення, тим більше з дітьми", - йдеться у повідомленні.

Штаб ООС повідомляє, що бойові дії на цій ділянці вчора, 31 жовтня, Об’єднаними силами не велися. Українські військовослужбовці жодних пусків ПТРК не здійснювали.

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