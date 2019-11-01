Штаб ООС порахував втрати окупантів - майже сотня вбитих і поранених за жовтень

Втрати російських окупаційних військ на Донбасі у жовтні поточного року становили 96 осіб, 33 з яких були вбиті.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС. “У жовтні 2019 року, втрати незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” та бойовиків Російської Федерації становили 96 осіб. Із них безповоротних – 33 особи”, - інформує розвідка Об'єднаних сил. Читайте також: Україна в ОБСЄ пояснила, від чого залежить успішне розведення сил на Донбасі У пресслужбі зауважили, що це - достовірно підтверджені втрати ворога, які можуть бути меншими від реальних.