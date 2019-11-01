"Жовтий" режим на Донбасі: Денісова стежитиме за дотриманням прав жителів

Уповноважений Верховної Ради України Людмила Денісова стежить за дотриманням прав жителів Донбасу у зв'язку з введенням "жовтого" режиму на території Луганської та Донецької областей.

Про це повідомив y Facebookпредставник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.

"За вчора і сьогодні я отримав дуже багато повідомлень від цивільного населення Луганської та Донецької областей щодо введення режиму безпеки "Жовтий". Люди стурбовані і побоюються за свої права, а також об'єктивність у діях військових та правоохоронних органів", - написав він.

Лисянський також повідомив, що уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова особисто тримає ситуацію на контролі.

"Я зв'язався з усіма керівниками правоохоронних органів Луганської та Донецької областей, а також штабом ООС. Представництво уповноваженого в Луганській і Донецькій областях буде реагувати на кожен випадок порушення прав жителів регіону. Співробітники представництва на постійному зв'язку, мої мобільні номери телефонів не змінилися. Якщо бачите передумови порушень ваших прав - відразу звертайтеся. Уповноважений Верховної Ради України Людмила Денісова особисто тримає ситуацію на контролі ", - додав Лисянський.

Як повідомлялося, вчора у районі проведення операції Об'єднаних сил введено режим "жовтий", який передбачає спеціальні повноваження для військовослужбовців та працівників правоохоронних органів і одночасно обмеження для цивільного населення.