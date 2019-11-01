У поліції достатньо засобів, аби забезпечити порядок у місцях розведення - Троян

У Міністерства внутрішніх справ вистачить сил для забезпечення порядку в усіх населених пунктах, де відбудеться розведення.

Про це в ефірі програми «Право на владу» по скайп-зв’язку заявив заступник голови Національної поліції Вадим Троян, відповідаючи на запитання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, Трояна спитали, чи вистачить у поліції сил та засобів утримувати порядок, враховуючи напружену ситуацію, якщо в результаті масштабного розведення таких населених пунктів, як Золоте і Катеринівка, буде не 2, а 32.

«У Міністерства внутрішніх справ, повірте, вистачить спроможності та сил на забезпечення порядку. У нас вистачить. По нашим розрахункам, все вистачає», - сказав Троян.

Він також відповів, коментуючи ситуацію в Золотому, на запитання, чи є у правоохоронців план «Б» на випадок, якщо будуть стріляти, чи різноманітних непедбачуваних ситуацій, що «якщо стосується планів ворога, то повірте, у нас вистачить сил і засобів якраз МВС дати відсіч».

«У нас тут знаходяться посилені патрулі, мобільні групи, Нацгвардія, ще є групи швидкого реагування, і на будь-який виклик приїжджає слідчо-оперативна група. Також у нас працює відділ поліції, який відкритий в центрі самого Золотого. В Катеринівці така ж сама ситуація: є патрулі, і ми працюємо кожного дня, я звідси не виходжу», - зазначив заступник глави Національної поліції.

29 жовтня почалося розведення сил в Золотому Луганської області. Воно триватиме до 30 днів з урахуванням демонтажу фортифікаційних споруд.

Розведення військ в районі населеного пункту Петрівське має розпочатися 4 листопада.