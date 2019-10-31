"Жовтий" режим на Донбасі оголосили для миттєвої реакції на небезпеки — представник ЗСУ

Командування операції Об’єднаних сил запровадило на Донбасі «жовтий» режим, який обмежує права громадян, для швидкої реакції на небезпеки, що можуть виникнути.

Про це Громадському розповів В’ячеслав Попов, начальник відділу Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України.

За його словами, «жовтий» режим дає військовим можливість «миттєво реагувати на правопорушення».

«Тому що по закону України, якщо не введено цей режим, потрібно пройти низку процедур, наприклад, для того, щоби затримати особу, яка не має при собі документів», — сказав Попов.

Він додав, що це не є приводом «розводити паніку», а також порівняв цей режим із запровадженням військового стану в окремих регіонах України наприкінці 2018 року.

Нагадаємо, 30 жовтня штаб ООС запровадив «жовтий» режим, який передбачає певні обмеження в пересуванні територією та надає правоохоронним органам спеціальні повноваження.

У штабі вважають, що попереднього режиму було недостатньо для забезпечення національної безпеки та оборони.