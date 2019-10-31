Голова Луганської ОДА назвав умову, за якої відкриють пункт пропуску "Золоте"

Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай зустрівся сьогодні з представниками СММ ОБСЄ в Україні. Зокрема, йшлося про відкриття КПВВ у Золотому.

Про це повідомляє пресслужба обласної адміністрації.

«Заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Марк Етерінгтон розповів про поточну діяльність організації на Луганщині та повідомив, що наразі майже усі візити пов’язані із процесом розведення сил та засобів поблизу міста Золоте. На зустрічі також обговорена поточна ситуація у Станиці Луганській», - ідеться в повідомленні.

Очільник Луганщини у відповідь зазначив, що в Золотому він поспілкувався з місцевим населенням і військовими.

«Інфраструктурні об’єкти працюють у штатному режимі. Скарг немає. Військові виконують команду Верховного Головнокомандувача», - зазначив Гайдай.

Також він сказав, що контрольний пункт в’їзду-виїзду в Золотому готовий до відкриття.

"Як тільки будуть досягнуті відповідні домовленості, ми його відкриємо", – зауважив голова облдержадміністрації та додав, що Президент України Володимир Зеленський дав доручення розрахувати вартість ремонту автомобільної дороги між Сєвєродонецьком та Золотим.

Гайдай додав, що на Луганщині це буде перше автомобільне сполучення з тимчасово окупованою територією.

Щодо подальших планів у Золотому Гайдай відзначив ремонт приміщення ФАПу та відкриття аптечного пункту.

Як повідомлялося, 29 жовтня о 12.00 розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.