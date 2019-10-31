Поліція контролює всі в'їзди та виїзди в Золотому-4

Поліція контролює всі в'їзди та виїзди в Золотому-4

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Укрінформ
Зусилля поліцейських спрямовані на забезпечення правопорядку у Золотому-4 на Луганщині, де розпочався процес розведення сил, тут правоохоронці несуть службу у посиленому режимі.
Про це заявив заступник голови Національної поліції Вадим Троян, інформує пресслужба МВС у Facebook.

У відомстві нагадали, що раніше у районі Золотого розпочався процес розведення сил і засобів, тож до несення служби залучені посилені патрулі поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії.

«Ми контролюємо весь периметр під’їзду та виїзду із селища, патрулюємо вулиці. Тобто зусилля поліцейських спрямовані на забезпечення правопорядку. Ми охороняємо громадський спокій. Це – українська територія, і ми своїх громадян не залишимо», - зазначив Троян.

Наголошується, що заступник голови Нацполіції спільно із начальником поліції Луганщини Сергієм Колесником тримають на контролі процес організації та несення служби в Золотому і постійно спілкуються з місцевими мешканцями.

Для забезпечення безпеки мирних жителів та правопорядку у населених пунктах на зазначених ділянках розведення співробітники поліції Луганщини та приданих сил несуть службу у посиленому режимі, уточнили в МВС.

Зокрема, були виставлені додаткові наряди поліції, вулиці цілодобово патрулюють піші та мобільні наряди.

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У разі потреби в оперативному штабі миттєво приймаються рішення щодо корегування сил та засобів, задіяних до охорони правопорядку, зазначають у МВС.

Фото: www.facebook.com/mvs.gov.ua

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