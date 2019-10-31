Поліція контролює всі в'їзди та виїзди в Золотому-4

У відомстві нагадали, що раніше у районі Золотого розпочався процес розведення сил і засобів, тож до несення служби залучені посилені патрулі поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії.

«Ми контролюємо весь периметр під’їзду та виїзду із селища, патрулюємо вулиці. Тобто зусилля поліцейських спрямовані на забезпечення правопорядку. Ми охороняємо громадський спокій. Це – українська територія, і ми своїх громадян не залишимо», - зазначив Троян.

Наголошується, що заступник голови Нацполіції спільно із начальником поліції Луганщини Сергієм Колесником тримають на контролі процес організації та несення служби в Золотому і постійно спілкуються з місцевими мешканцями.

Для забезпечення безпеки мирних жителів та правопорядку у населених пунктах на зазначених ділянках розведення співробітники поліції Луганщини та приданих сил несуть службу у посиленому режимі, уточнили в МВС.

Зокрема, були виставлені додаткові наряди поліції, вулиці цілодобово патрулюють піші та мобільні наряди.