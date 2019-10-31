Поліція контролює всі в'їзди та виїзди в Золотому-4
У відомстві нагадали, що раніше у районі Золотого розпочався процес розведення сил і засобів, тож до несення служби залучені посилені патрулі поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії.
«Ми контролюємо весь периметр під’їзду та виїзду із селища, патрулюємо вулиці. Тобто зусилля поліцейських спрямовані на забезпечення правопорядку. Ми охороняємо громадський спокій. Це – українська територія, і ми своїх громадян не залишимо», - зазначив Троян.
Наголошується, що заступник голови Нацполіції спільно із начальником поліції Луганщини Сергієм Колесником тримають на контролі процес організації та несення служби в Золотому і постійно спілкуються з місцевими мешканцями.
Для забезпечення безпеки мирних жителів та правопорядку у населених пунктах на зазначених ділянках розведення співробітники поліції Луганщини та приданих сил несуть службу у посиленому режимі, уточнили в МВС.
Зокрема, були виставлені додаткові наряди поліції, вулиці цілодобово патрулюють піші та мобільні наряди.
У разі потреби в оперативному штабі миттєво приймаються рішення щодо корегування сил та засобів, задіяних до охорони правопорядку, зазначають у МВС.
Фото: www.facebook.com/mvs.gov.ua