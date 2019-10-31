Samsung презентував концепцію смартфону, який згинається навпіл

Південнокорейська компанія Samsung представила концепцію гнучкого смартфона, який, за словами розробників, змінить спосіб використання звичного пристрою.

Про це повідомляє The Verge.

“Samsung представила концепцію нового гнучкого смартфона на конференції розробників компанії”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у компанії не оприлюднили назву нового смартфону, який можна буде згинати вдвічі, але додали, що він не тільки легко вміщатиметься в кишені, а й узагалі змінить спосіб використання телефону.

Так само невідомо, коли компанія планує почати продаж новинки.

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Як повідомлялося, на презентації в Нью-Йорку компанія Microsoft представила смартфон Surface Duo з двома окремими екранами, які можна розгортати на 360°.

Surface Duo має з'явитися у продажу наприкінці 2020 року. Точну дату й ціну компанія не назвала.