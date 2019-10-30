Окупанти дев'ять разів порушили "тишу" на Донбасі, втрат немає

Російсько-окупаційні війська станом на 18.00 середи, 30 жовтня, 9 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано і вогневу активність ворожих снайперів", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли: поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; двічі неподалік Водяного, що на Приазов'ї – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів наших позицій: біля Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів; тричі поблизу Кримського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, неподалік Луганського – зі стрілецької зброї; біля Південного – з СПГ, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.