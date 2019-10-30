СБУ вивезла з окупованого Донбасу важливого свідка

СБУ провела спецоперацію і вивела з тимчасово окупованої території Донеччини колишнього представника так званого Центру спеціальних операцій "МДБ ДНР". Ця структура була створена спецслужбами РФ і повністю ними контролюється.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Чоловік став свідком злочинів терористів, зокрема незаконного утримання і тортур полонених військовослужбовців Збройних Сил України, а також протиправної діяльності російських спецслужб. Згодом він виявив готовність залишити "ОРДО" для надання українським контррозвідникам цієї інформації”, - йдеться у повідомленні.

Проведена перевірка підтвердила, що колишній учасник незаконних збройних формувань не брав безпосередньої участі у бойових діях, не вчиняв інших тяжких та особливо тяжких злочинів. Суд, який врахував надану інформацію та допомогу слідству, звільнив його від кримінальної відповідальності.

СБУ нагадує, що особа, крім організатора і керівника терористичної групи чи терористичної організації, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, сприяла її припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у зв’язку із створенням або діяльністю такої групи чи організації, якщо в її діях немає складу іншого злочину, звільняється від кримінальної відповідальності.