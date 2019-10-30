Окупанти з мінометів обстріляли Зайцеве та Кримське

Російсько-окупаційні війська станом на 12.00 30 жовтня двічі порушили режим “тиші” та з мінометів обстріляли населені пункти Зайцеве та Кримське.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“Від початку поточної доби, 30 жовтня, станом на 12.00, на лінії бойового зіткнення зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. При цьому, окупанти щоразу вели мінометні обстріли”, - повідомив речник.

За словами Гуцуляка, вночі розриви декількох ворожих мін калібру 82 мм українські військові фіксували поблизу населених пунктів Зайцеве та Кримське. Також тут противник застосовував гранатомети та стрілецьке озброєння.

“За наявною інформацією, внаслідок ворожого вогню втрат серед наших героїв від початку поточної доби немає”, - повідомив Гуцуляк.

Він також повідомив, що українські військові адекватним вогнем у відповідь щоразу примушували окупантів припинити обстріли.