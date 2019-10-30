"Голос" вважає помилкою розведення військ у Золотому без семиденної "тиші"

Депутатська фракція політичної партії «Голос» вважає помилковим рішення щодо розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте 4 Луганської області без дотримання режиму семиденної "тиші".

Про це заявив лідер партії Святослав Вакарчук з трибуни парламенту у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Хочу повернутися до вкрай важливої теми, яка хвилює буквально кожного хто спілкується зі мною: що насправді сьогодні відбувається у Золотому, і чого насправді українська влада хоче добитися стратегією, яку вона зайняла? Партія «Голос» вважає помилковим рішення про розведення військ без семиденної «тиші». І ця формальна вчорашня заява, що нібито семиденна «тиша» відбувається, не відповідає дійсності. Ми маємо точну інформацію, що буквально позавчора і вчора лунали постріли безпосередньо біля лінії розведення», - зауважив Вакарчук.

За його словами, щоразу коли Україна йде на поступки, а протилежна сторона цього не робить, «ми у квадраті послаблюємо свої позиції за кожен розведений метр з нашого боку, без чіткого виконання вимог з боку Росії ми будемо вдвічі більше відплачуватись на майбутнє».

«Я ще раз і ще раз закликаю Президента і його команду: Верховна Рада є місцем, яке формує засади зовнішньої політики. Ми створили Тимчасову слідчу комісію, в яку входить більшість фракції «Слуга народу». Наша завдання – зробити так, щоб ми не робили помилкових кроків, і ми маємо показати і Росії і нашим партнерам по Нормандському формату, що Україна в першу чергу захищає свої і інтереси. Ми вдячні і Німеччині, і Франції та іншим партнерам за багаторічну підтримку України... Але ми хочемо наголосити, що в України є власні інтереси, які ми будемо захищати. Ми не можемо йти на поводу політичної кон’юнктури інших держав і потрібно зробити так, щоб кожен крок, який ми робимо, був пов’язаний із відновленням територіальної цілісності України на Донбасі і в Криму і відповідав національним інтересам України», - підкресли лідер «Голосу».

Як повідомлялося, 29 жовтня о 12.00 розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко 29 жовтня заявив, що останній обстріл ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте-4 місія ОБСЄ зафіксувала 18 жовтня. Він також запевнив, що Збройні сили України готові, у разі будь-яких провокативних дій противника, надати захист цивільним людям.

Разом з тим пресцентр операції Об'єднаних сил з посиланням на українську сторону СЦКК повідомив, що 28 жовтня російські окупанти обстріляли житлові будинки у населеному пункті Золоте-4 на Луганщині.