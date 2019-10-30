Окупанти обстріляли із заборонених мінометів позиції ЗСУ під Кримським

Окупанти обстріляли із заборонених мінометів позиції ЗСУ під Кримським

Укрінформ
Збройні формування Російської Федерації та її найманці за минулу добу дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. 

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні. 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли: неподалік Богданівки – зі стрілецької зброї і автоматичних гранатометів; біля Авдіївки - – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї і автоматичних гранатометів; поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів; неподалік Водяного, що на Приазов'ї, – зі стрілецької зброї і ручних протитанкових гранатометів.

Читайте також: Окупанти обстріляли безпілотник ОБСЄ

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив п'ять обстрілів: тричі поблизу Луганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; двічі неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

У вівторок, 29 жовтня, втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

Читайте також: Командування ООС повідомило про початок розведення військ біля Золотого-4

Всі обстріли зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": біля Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів; поблизу Кримського – з мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Фото: mil.gov.ua

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-