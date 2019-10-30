Окупанти обстріляли із заборонених мінометів позиції ЗСУ під Кримським

Збройні формування Російської Федерації та її найманці за минулу добу дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли: неподалік Богданівки – зі стрілецької зброї і автоматичних гранатометів; біля Авдіївки - – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї і автоматичних гранатометів; поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів; неподалік Водяного, що на Приазов'ї, – зі стрілецької зброї і ручних протитанкових гранатометів.

Читайте також: Окупанти обстріляли безпілотник ОБСЄ

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив п'ять обстрілів: тричі поблизу Луганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; двічі неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

У вівторок, 29 жовтня, втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

Всі обстріли зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": біля Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів; поблизу Кримського – з мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Фото: mil.gov.ua