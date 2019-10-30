Трампу дісталося від однопартійців за нападки на Віндмана

Трампу дісталося від однопартійців за нападки на Віндмана

Укрінформ
Республіканці розкритикували президента США та його прихильників за агресивні атаки Александера Віндмана, який був свідком розмови президентів США й України.

Про це пише The Hill.

"Агресивні нападки президента на чиновника Білого дому, який розповів для розслідування з імпічменту про своє занепокоєння з приводу поводження Трампа з Україною, у вівторок викликали розгнівану реакцію", - зазначає видання, підкреслюючи, що американському лідерові дісталося як від демократів, так і від республіканців.

Зокрема, головний політичний опонент Трампа на виборах 2020 року Джо Байден назвав "презирливою" критику Трампа на адресу Віндмана - ветерана війни в Іраку, який мав поранення і нагороджений медаллю "Пурпурове серце".

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Сенатор-республіканець Мітт Ромні, який брав участь у попередніх виборах президента США, заявив, що атаки Трампа є "абсурдними".

Також засудила прихильників президента, котрі ставлять під сумнів патріотизм Віндмана, конгресмен Ліз Чейні, яка обіймає третю за рангом посаду в Республіканській партії.

"Ми говоримо про нагороджених ветеранів, які служили нашій нації, які піддали своє життя небезпеці", - заявила Ліз Чейні, яка є донькою віцепрезидента США (2001-2009 рр.) Діка Чейні.

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Як повідомляв Укрінформ, підполковник Віндман виступив у вівторок на слуханнях комітетів у Палаті представників США, які ведуть розслідування з імпічменту президента. Доти він двічі намагався привернути увагу до спроб команди Трампа натиснути на Україну, щоб ініціювати розслідування проти демократів і сім'ї Байдена.

У письмовій частині свідчень, оприлюднених напередодні слухань у Конгресі, Віндман висловив занепокоєння позицією Трампа в розмові із Зеленським у липні цього року.

Фото: The White House

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