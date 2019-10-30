Трампу дісталося від однопартійців за нападки на Віндмана

Республіканці розкритикували президента США та його прихильників за агресивні атаки Александера Віндмана, який був свідком розмови президентів США й України.

Про це пише The Hill.

"Агресивні нападки президента на чиновника Білого дому, який розповів для розслідування з імпічменту про своє занепокоєння з приводу поводження Трампа з Україною, у вівторок викликали розгнівану реакцію", - зазначає видання, підкреслюючи, що американському лідерові дісталося як від демократів, так і від республіканців.

Зокрема, головний політичний опонент Трампа на виборах 2020 року Джо Байден назвав "презирливою" критику Трампа на адресу Віндмана - ветерана війни в Іраку, який мав поранення і нагороджений медаллю "Пурпурове серце".

Сенатор-республіканець Мітт Ромні, який брав участь у попередніх виборах президента США, заявив, що атаки Трампа є "абсурдними".

Також засудила прихильників президента, котрі ставлять під сумнів патріотизм Віндмана, конгресмен Ліз Чейні, яка обіймає третю за рангом посаду в Республіканській партії.

"Ми говоримо про нагороджених ветеранів, які служили нашій нації, які піддали своє життя небезпеці", - заявила Ліз Чейні, яка є донькою віцепрезидента США (2001-2009 рр.) Діка Чейні.

Як повідомляв Укрінформ, підполковник Віндман виступив у вівторок на слуханнях комітетів у Палаті представників США, які ведуть розслідування з імпічменту президента. Доти він двічі намагався привернути увагу до спроб команди Трампа натиснути на Україну, щоб ініціювати розслідування проти демократів і сім'ї Байдена.

У письмовій частині свідчень, оприлюднених напередодні слухань у Конгресі, Віндман висловив занепокоєння позицією Трампа в розмові із Зеленським у липні цього року.

Фото: The White House