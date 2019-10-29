Ситуація на Донбасі: окупанти порушують "тишу" з гранатометів і кулеметів

У вівторок, 29 жовтня, бойовики 5 разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил. Втрат немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 2 обстріли по позиціях Об'єднаних сил: неподалік Богданівки (поза межами ділянки розведення) – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; біля Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" російські окупаційні війська здійснили 3 обстріли наших позицій: двічі біля Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; неподалік Кримського – автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

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Окрім того, сьогодні, в районі населеного пункту Архангельське Донецької області, диверсійно-розвідувальна група російських окупаційних військ трьома чергами зі стрілецької зброї обстріляла безпілотний літальний апарат спеціальної моніторингової Місії ОБСЄ. У зв’язку із загрозою втрати БПЛА через дві хвилини його було посаджено. Дрон ушкоджень не зазнав.

"Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано", - повідомили в штабі ООС.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 29 жовтня 2019 року, о 12.00 годині розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

Фото: Анна Чапала