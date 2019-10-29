Трамп заявив про ліквідацію наступника ватажка ІДІЛ

Глава Білого дому Дональд Тармп оголосив про ліквідацію наступника на позицію лідера ІДІЛ після знищення минулого тижня попереднього ватажка Абу Бакр аль-Багдаді.

Про це американський президент написав у вівторок на офіційній Twitter-сторінці.

"Щойно підтвердили, що головний наступник Абу Бакр аль-Багдаді був усунутий американськими військами. Найбільш вірогідно, це він посів би першу позицію. Тепер він також мертвий!" - зазначив президент США.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю Трамп виступив із офіційною заявою про знищення лідера "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді у результаті рейду американських військових у сирійській провінції Ідліб. З деталей операції також стало відомо про застосування службового пса під час захоплення терористів, який отримав легке поранення. При цьому, за словами президента, всі 11 дітей, які перебували на місці проведення операції, залишились неушкодженими.